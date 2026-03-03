Ecopetrol Aktie

WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Ecopetrol legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ecopetrol lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 931,85 COP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ecopetrol 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 26.960,68 Milliarden COP für Ecopetrol, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,73 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4369,32 COP im Vergleich zu 1,78 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 112.573,93 Milliarden COP, gegenüber 30,95 Milliarden COP im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)

Analysen zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ecopetrol SA (spons. ADRs) 10,35 -0,48%

