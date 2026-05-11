Ecopetrol Aktie
WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ecopetrol präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ecopetrol wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1972,95 COP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 29.545,96 Milliarden COP für Ecopetrol, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,49 Milliarden USD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6932,22 COP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 123.558,45 Milliarden COP, gegenüber 28,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Ecopetrol präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Ecopetrol legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Ecopetrol SA (spons. ADRs)
|10,85
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.