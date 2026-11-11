Ecopetrol Aktie

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WKN DE: A1C0NW / ISIN: COC04PA00016

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ecopetrol SA legt Quartalsergebnis vor

Ecopetrol SA wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 97,94 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 62,30 COP je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 33.329,82 Milliarden COP aus – eine Steigerung von 12,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ecopetrol SA einen Umsatz von 29.751,00 Milliarden COP eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 401,66 COP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 219,60 COP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 122.484,21 Milliarden COP, gegenüber 117.177,00 Milliarden COP im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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