Ausblick: Ecopetrol SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ecopetrol SA wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,05 COP gegenüber 94,80 COP im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Ecopetrol SA nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 26.486,48 Milliarden COP umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.631,28 Milliarden COP umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 198,85 COP je Aktie, gegenüber 363,20 COP je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 111.763,34 Milliarden COP. Im Fiskaljahr zuvor waren 126.147,96 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
