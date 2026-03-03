Ecopetrol Aktie

Ecopetrol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0NW / ISIN: COC04PA00016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Ecopetrol SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ecopetrol SA wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,05 COP gegenüber 94,80 COP im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Ecopetrol SA nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 26.486,48 Milliarden COP umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.631,28 Milliarden COP umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 198,85 COP je Aktie, gegenüber 363,20 COP je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 111.763,34 Milliarden COP. Im Fiskaljahr zuvor waren 126.147,96 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ecopetrol SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Ecopetrol SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ecopetrol SA 2 280,00 1,79% Ecopetrol SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.