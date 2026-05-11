Ausblick: Ecopetrol SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ecopetrol SA gibt am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 89,68 COP aus. Im letzten Jahr hatte Ecopetrol SA einen Gewinn von 76,05 COP je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31.365,00 Milliarden COP. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29.545,96 Milliarden COP aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 315,10 COP im Vergleich zu 219,60 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 123.558,45 Milliarden COP, gegenüber 117.177,00 Milliarden COP im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at