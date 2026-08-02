Ausblick: Ecopetrol SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ecopetrol SA lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ecopetrol SA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 122,33 COP je Aktie gegenüber 44,10 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29.689,82 Milliarden COP. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35.951,35 Milliarden COP aus.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 326,27 COP, gegenüber 219,60 COP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 119.196,47 Milliarden COP im Vergleich zu 117.177,00 Milliarden COP im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at