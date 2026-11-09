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WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ecopetrol stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ecopetrol wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2108,13 COP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ecopetrol 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 34.525,54 Milliarden COP erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8040,79 COP, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 124.669,59 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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