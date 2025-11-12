Ecopetrol Aktie
WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ecopetrol stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1288,83 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 29.367,89 Milliarden COP, was einem Umsatz von 8,04 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4448,03 COP, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 114.102,44 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Ecopetrol stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ecopetrol SA (spons. ADRs)
|8,58
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.