Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ecopetrol stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1288,83 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 29.367,89 Milliarden COP, was einem Umsatz von 8,04 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4448,03 COP, gegenüber 1,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 114.102,44 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at