Ecopetrol Aktie
WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ecopetrol wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2085,27 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 34.478,78 Milliarden COP erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8122,62 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 125.275,97 Milliarden COP aus im Gegensatz zu 28,92 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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