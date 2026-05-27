Ecos Aktie
WKN DE: A41LB0 / ISIN: INE06HJ01020
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ecos (India) Mobility Hospitality gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ecos (India) Mobility Hospitality wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,30 INR. Das entspräche einer Verringerung von 23,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,01 INR erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,07 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ecos (India) Mobility Hospitality einen Umsatz von 1,77 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,40 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10,02 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,08 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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