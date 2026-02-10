Ausblick: Ecos (India) Mobility Hospitality zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ecos (India) Mobility Hospitality veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecos (India) Mobility Hospitality noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ecos (India) Mobility Hospitality mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,81 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 10,20 INR je Aktie, gegenüber 10,02 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 8,06 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 6,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

