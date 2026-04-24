Ausblick: Ecovacs Robotics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ecovacs Robotics A wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,747 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,29 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,11 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,42 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 19,26 Milliarden CNY, gegenüber 16,47 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at