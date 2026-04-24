Ecovacs Robotics a Aktie
WKN DE: A2PS5E / ISIN: CNE1000031N8
|
24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ecovacs Robotics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ecovacs Robotics A wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,747 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,29 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,11 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,42 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 19,26 Milliarden CNY, gegenüber 16,47 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Ecovacs Robotics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|Ausblick: Ecovacs Robotics A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
|63,92
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.