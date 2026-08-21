Ausblick: Ecovacs Robotics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ecovacs Robotics A äußert sich am 22.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,00 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,890 CNY je Aktie erzielt worden.

Ecovacs Robotics A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,96 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,51 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,10 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,17 Milliarden CNY, gegenüber 18,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at