Ausblick: Edap TMS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Edap TMS wird am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Edap TMS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,128 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 18,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 21,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,586 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,550 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 60,9 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 69,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at