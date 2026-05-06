Ausblick: Edap TMS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Edap TMS lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Edap TMS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,177 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,3 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,641 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 64,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 70,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at