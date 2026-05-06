Edap TMS Aktie
WKN: 908548 / ISIN: US2683111072
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Edap TMS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Edap TMS lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Edap TMS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,177 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,3 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,641 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 64,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 70,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edap TMS SAShs Sponsored American.Deposit.Receipts Repr.1 Sh
|
06.05.26
|Ausblick: Edap TMS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Edap TMS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Edap TMS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.03.26