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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Edap TMS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Edap TMS wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,215 USD. Das entspräche einem Verlust von 26,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,170 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,1 Millionen USD gegenüber 18,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 17,00 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,859 USD aus. Im Vorjahr waren -0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 62,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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