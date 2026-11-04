Edap TMS Aktie
WKN: 908548 / ISIN: US2683111072
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Edap TMS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Edap TMS gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,236 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Edap TMS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 29,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,062 USD, gegenüber -0,780 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 52,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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