Ausblick: Edgewell Personal Care mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Edgewell Personal Care wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,612 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 576,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 627,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,00 Milliarden USD, gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at