Ausblick: Edgewell Personal Care stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Edgewell Personal Care lädt am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,162 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 478,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 478,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,530 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at