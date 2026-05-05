Edgewell Personal Care Aktie

Edgewell Personal Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UF4 / ISIN: US28035Q1022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Edgewell Personal Care veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Edgewell Personal Care wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Edgewell Personal Care im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 580,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 0,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Edgewell Personal Care Co

mehr Nachrichten

Analysen zu Edgewell Personal Care Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Edgewell Personal Care Co 18,30 -1,08% Edgewell Personal Care Co

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen