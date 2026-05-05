Ausblick: Edgewell Personal Care veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Edgewell Personal Care wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Edgewell Personal Care im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 580,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 0,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at