Edible Garden Aktie

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WKN DE: A42EZA / ISIN: US28059P6007

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Edible Garden legt Quartalsergebnis vor

Edible Garden stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -11,700 USD. Das entspräche einem Gewinn von 99,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2961,000 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 3,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -37,350 USD aus. Im Vorjahr waren -5293,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 15,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 12,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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