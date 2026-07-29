Ausblick: Edison International präsentiert Quartalsergebnisse

Edison International wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Edison International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,12 USD, gegenüber 11,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 19,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at