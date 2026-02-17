Ausblick: Edison International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Edison International lädt am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Edison International 0,870 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,35 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Edison International einen Umsatz von 3,98 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD, gegenüber 3,31 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 18,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 17,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at