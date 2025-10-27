Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Edison International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Edison International wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Edison International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Edison International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,47 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,07 USD, gegenüber 3,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 18,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edison Internationalmehr Nachrichten
Analysen zu Edison Internationalmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Edison International
|47,97
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.