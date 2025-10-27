Ausblick: Edison International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Edison International wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Edison International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Edison International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,47 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,07 USD, gegenüber 3,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 18,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at