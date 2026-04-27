Ausblick: Edison International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Edison International wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,15 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Edison International einen Umsatz von 3,81 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,12 USD je Aktie, gegenüber 11,55 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 19,08 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at