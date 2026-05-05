EDP-Energias de Portugal Aktie

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WKN: 907510 / ISIN: US2683531097

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: EDP-Energias de Portugal legt Quartalsergebnis vor

EDP-Energias de Portugal wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,922 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,17 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 39,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,42 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,16 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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