EDP-Energias de Portugal Aktie
WKN: 907510 / ISIN: US2683531097
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: EDP-Energias de Portugal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EDP-Energias de Portugal präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,642 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 158,04 Prozent auf 11,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte EDP-Energias de Portugal noch 4,42 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,47 USD je Aktie, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 19,41 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 16,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
