Ausblick: EDP-Energias de Portugal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EDP-Energias de Portugal wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,863 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EDP-Energias de Portugal 0,790 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,16 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei EDP-Energias de Portugal für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,32 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,58 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 18,24 Milliarden USD, gegenüber 18,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at