Ausblick: EDP Renovaveis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EDP Renovaveis wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,137 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll EDP Renovaveis im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 805,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 803,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,33 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,968 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 3,20 Milliarden USD im Vergleich zu 3,03 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at