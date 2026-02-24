Ausblick: EDP Renovaveis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EDP Renovaveis wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,306 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,580 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 21,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 765,3 Millionen USD gegenüber 629,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,718 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,170 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,05 Milliarden USD, gegenüber 2,51 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

