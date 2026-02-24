EDP Renovaveis Aktie
Ausblick: EDP Renovaveis, SA präsentiert Quartalsergebnisse
EDP Renovaveis, SA gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,740 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 655,6 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 11,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EDP Renovaveis, SA einen Umsatz von 590,0 Millionen EUR eingefahren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,306 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,540 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 2,61 Milliarden EUR, gegenüber 2,32 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
