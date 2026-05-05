EDP Renovaveis Aktie

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WKN DE: A0Q249 / ISIN: ES0127797019

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: EDP Renovaveis, SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EDP Renovaveis, SA öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,059 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 687,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,413 EUR, gegenüber 0,210 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 2,73 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,69 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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