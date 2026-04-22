Edwards Lifesciences Aktie

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Edwards Lifesciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Edwards Lifesciences wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,729 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 26 Analysten einen Zuwachs von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden USD gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,97 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 6,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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