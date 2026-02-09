Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Edwards Lifesciences zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Edwards Lifesciences präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 28 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Edwards Lifesciences 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Edwards Lifesciences nach den Prognosen von 27 Analysten 1,55 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 6,97 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 6,04 Milliarden USD im Vergleich zu 5,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

