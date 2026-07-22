Ausblick: Edwards Lifesciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Edwards Lifesciences gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,743 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Edwards Lifesciences nach den Prognosen von 24 Analysten 1,70 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,83 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,75 Milliarden USD, gegenüber 6,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at