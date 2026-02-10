Ausblick: Eezy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eezy präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eezy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Eezy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 37,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eezy 42,0 Millionen EUR umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 142,7 Millionen EUR, gegenüber 174,1 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at