Eezy Aktie

Eezy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPBH / ISIN: FI4000322326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Eezy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eezy präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eezy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Eezy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 37,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eezy 42,0 Millionen EUR umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 142,7 Millionen EUR, gegenüber 174,1 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eezy Oyj Registered Shs

mehr Nachrichten