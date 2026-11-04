Ausblick: Eezy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eezy wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,007 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

Eezy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,004 EUR je Aktie, gegenüber -0,030 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 137,5 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 139,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net