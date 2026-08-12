Ausblick: Eezy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eezy wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Eezy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,002 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,2 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 35,9 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,004 EUR im Vergleich zu -0,030 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 135,3 Millionen EUR, gegenüber 139,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at