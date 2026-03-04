EG Acquisition Aktie
Ausblick: EG Acquisition präsentiert Quartalsergebnisse
EG Acquisition lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EG Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 99,7 Millionen USD gegenüber 91,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,780 USD je Aktie, gegenüber -1,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 371,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 327,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
