Ausblick: Egain Communications legt Quartalsergebnis vor

Egain Communications lässt sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Egain Communications die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Egain Communications in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 22,0 Millionen USD im Vergleich zu 19,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,027 USD im Vergleich zu 0,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 89,9 Millionen USD, gegenüber 78,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

