Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Egain Communications präsentiert Quartalsergebnisse
Egain Communications wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,4 Millionen USD – ein Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Egain Communications 21,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie, gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 91,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 88,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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