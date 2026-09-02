Ausblick: Egain Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Egain Communications präsentiert in der am 03.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Egain Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,8 Millionen USD – ein Minus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Egain Communications 23,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,403 USD je Aktie, gegenüber 1,13 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 90,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 88,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at