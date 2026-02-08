eGuarantee Aktie
WKN DE: A0MLT0 / ISIN: JP3130300001
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: eGuarantee stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
eGuarantee wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass eGuarantee im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,73 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 18,37 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll eGuarantee im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,18 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 76,77 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 73,10 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 11,34 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 9,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
