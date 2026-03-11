Ausblick: EHang veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

EHang wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass EHang für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,712 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 198,4 Millionen CNY betragen, verglichen mit 22,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,688 CNY je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 490,7 Millionen CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

