EHang Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWB / ISIN: US26853E1029
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: EHang veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EHang wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass EHang für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,712 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 198,4 Millionen CNY betragen, verglichen mit 22,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,688 CNY je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 490,7 Millionen CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|EHang Holdings Ltd
|11,99
|-0,17%
