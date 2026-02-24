EHealth Aktie
WKN DE: A0LBT4 / ISIN: US28238P1093
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: EHealth legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EHealth wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EHealth 2,51 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 319,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 315,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber -1,190 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 547,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 532,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
