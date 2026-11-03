EHealth Aktie
WKN DE: A0LBT4 / ISIN: US28238P1093
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: EHealth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EHealth präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,093 USD gegenüber -1,460 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 50,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 26,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,9 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,668 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 422,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 554,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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