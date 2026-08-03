EHealth Aktie
WKN DE: A0LBT4 / ISIN: US28238P1093
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: EHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
EHealth wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,839 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,980 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EHealth in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 33,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 60,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,566 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 429,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 554,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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