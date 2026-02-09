Ausblick: Eicher Motors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eicher Motors wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 51,85 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 42,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,69 Prozent auf 60,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 37 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 199,32 INR je Aktie, gegenüber 172,76 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 37 Analysten durchschnittlich auf 229,39 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 187,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

