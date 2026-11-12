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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Eicher Motors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eicher Motors lässt sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Eicher Motors die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 58,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eicher Motors 49,93 INR je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,87 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 21,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 231,33 INR, wohingegen im Vorjahr noch 201,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 282,95 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 232,98 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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