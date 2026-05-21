Ausblick: Eicher Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eicher Motors veröffentlicht am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 53,29 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eicher Motors noch 49,69 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Eicher Motors nach den Prognosen von 24 Analysten 59,44 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,41 Milliarden INR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 38 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 202,85 INR je Aktie, gegenüber 172,76 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 232,66 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 187,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at